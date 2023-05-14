У Тернополі загасили пожежу в складських приміщеннях, що сталася після потрапляння російської ракети.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що пожежу загасили з використанням роботизованої системи пожежогасіння.

"Вогнеборці ДСНС ліквідували пожежі у двох складських будівлях на загальній площі 400 м кв, що виникли після обстрілів міста", - йдеться в повідомленні.

До гасіння було залучено 33 чоловік особового складу ДСНС та 6 одиниць техніки, зокрема тактичний робот Magirus Wolf R1.

"Робот-помічник наших рятувальників вже не перше доводить свою ефективність. З його допомогою рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ворожих атак на Тернопільщині та Хмельниччині. Наразі пожежі ліквідовані. Дякую кожному за роботу", - прокоментував ситуацію Голова ДСНС Сергій Крук.

Нагадаємо, перша атака на Тернопіль сталася ввечері 13 травня, попередньо відбулося влучання уламків крилатої ракети в складські приміщення, що призвело до пожежі. У місцях падіння зафіксовано 2 осередки горіння.

Унаслідок події травмувалися 2 особи, які отримали осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах.

Близько 5 ранку місто було вдруге атаковано ворогом. Унаслідок вибухів, ймовірно від уламків ракети, були пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі. Наразі немає інформації про постраждалих.