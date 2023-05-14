Двоє людей загинули на Харківщині від обстрілу росіян

У неділю, 14 травня, російські військові атакували село Стариця Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомив у Телеграм голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Під вогонь армії РФ потрапили будинки мирних жителів.

«Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних людей: 59-річна жінка та 65-річний чоловік», – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, що 14 травня близько 12:00 стався черговий обстріл прифронтового села Подоли Куп’янського району на Харківщині. Люди не постраждали, але пошкоджені будинки.