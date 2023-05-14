Літаки і вертольоти, що впали в Брянській області, летіли бомбити Чернігівську область, - ЗМІ
Літаки і вертольоти, що впали в Брянській області, летіли бомбити Чернігівську область, - ЗМІ
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
ГоловнаСуспільствоВійна

Двоє людей загинули на Харківщині від обстрілу росіян

Під вогонь росіян потрапили будинки мирних жителів.

Двоє людей загинули на Харківщині від обстрілу росіян
Ілюстративне фото
Фото: Прокуратура Харківської області

У неділю, 14 травня, російські військові атакували село Стариця Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомив у Телеграм голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Під вогонь армії РФ потрапили будинки мирних жителів.

«Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних людей: 59-річна жінка та 65-річний чоловік», – розповів Синєгубов.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що 14 травня близько 12:00 стався черговий обстріл прифронтового села Подоли Куп’янського району на Харківщині. Люди не постраждали, але пошкоджені будинки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies