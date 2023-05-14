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Росіяни визнали загибель двох своїх командирів під Бахмутом

Загинули заступник командира корпусу і командир бригади.

Росіяни визнали загибель двох своїх командирів під Бахмутом
Скріншот відео
Фото: Десантно-штурмові війська

Міністерство оборони РФ визнало загибель на Бахмутському фронті двох високопоставлених офіцерів. 

Так, росіяни визнали загибель командира 4-ї мотострілецької бригади полковника В'ячеслава Макарова. Він нібито особисто керував боєм, перебуваючи на передовій. Макаров помер під час евакуації після поранення.

Другим загиблим офіцером виявився заступник командира армійського корпусу полковник Євген Бровко. Він в цей час був на іншій ділянці Бахмутського фронту. Полковник Бровко отримав множинні осколкові поранення і загинув.

Напередодні офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив про вдале влучання в російський штаб в окупованому селі Кліщіївка, що на південь від Бахмута.

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Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 198 880 окупантів, за минулу добу російська армія позбулася 620 військових.

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