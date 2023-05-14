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На Херсонщині п'ятеро людей загинули від російської вибухівки

Вибухнув нездетонований снаряд.

На Херсонщині п'ятеро людей загинули від російської вибухівки
Ілюстративне фото
Фото: Харківська обласна прокуратура

На Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів. 

Про це у Телеграм повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. 

Вибухнув нездетонований снаряд. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68.

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Нагадаємо, що 10 травня у с. Новоочаків Баштанського району Миколаївської області трактор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок цього предмет здетонував. Водій, чоловік 1963 р.н., отримав незначні ушкодження.

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