На Херсонщині п'ятеро людей загинули від російської вибухівки

На Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів.

Про це у Телеграм повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади.

Вибухнув нездетонований снаряд. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68.

Нагадаємо, що 10 травня у с. Новоочаків Баштанського району Миколаївської області трактор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок цього предмет здетонував. Водій, чоловік 1963 р.н., отримав незначні ушкодження.