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Росіяни значно активізували безпілотну розвідку на півдні

Близько двох десятків повітряних шпигунів маневрують вздовж лінії фронту.

Росіяни значно активізували безпілотну розвідку на півдні

На півдні країни, зокрема, у Херсонській області загарбники запустили багато розвідувальних безпілотників.  

Про це повідомляє оперативне командування "Південь". 

Оперативна обстановка в зоні відповідальності напружена, ворог обороняється та веде контрбатарейну боротьбу. За минулу добу росіяни значно активізували безпілотну розвідку. 

"Близько двох десятків повітряних шпигунів ворог запустив вздовж лінії фронту", - розповіли військові.

Також зазначається, що в Чорному морі корабельне угруповання противника продовжує маневрувати за південно-східним узбережжям Криму в бік Новоросійська. На чергуванні перебуває дев’ять кораблів, серед яких два ракетоносії – надводний та підводний. До пуску можуть бути готовими 12 ракет типу "Калібр".

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Нагадаємо, що вночі 13 травня Росія обстріляла Миколаїв реактивними снарядами з систем залпового вогню з окупованого лівобережжя Херсонщини.

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