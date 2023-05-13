Вартість "досьє" на одну людину сягала від 800 до 2,6 тисячі доларів.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили і нейтралізували у Києві злочинну діяльність приватного детективного агентства. Його учасники продавали інформацію із закритих баз даних держаних установ.

Про це йдеться на сайті СБУ.

За інформацією спецслужби, організатором незаконної діяльності став колишній слідчий одного зі київських райвідділів міліції, який відмовився проходити атестацію у лави поліції і у 2015 році звільнився з правоохоронного органу.

Він зі своїм знайомим створив приватне детективне агентство. Під виглядом легального бізнесу зловмисники збирали для своїх клієнтів конфіденційну інформацію про інших громадян, зокрема, діставали дані, які зберігаються у державних реєстрах. При цьому використовували свої "старі" зв’язки серед чиновників та правоохоронців.

"Вартість "досьє" на одну людину сягала від 800 до 2,6 тис. дол. Сума залежала від обсягу персональних даних і терміновості "замовлення". Так, наприклад, до "розгорнутих анкет" окрім паспортних даних громадян входила інформація про номери їхніх телефонів і автомобілів, а також відомості про перетин кордону та вчинення адмінправопорушень", - додали в СБУ.

Зловмисників затримали "на гарячому" - вони якраз отримували другу частину коштів за "папку" з установчими даними на жителя Києва.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Під час обшуків за адресами проживання затриманих виявили мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації).

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

В СБУ додали, що перевіряють можливий продаж конфіденційної інформації до Росії.

Нагадаємо, раніше у Києві Служба безпеки України припинила протиправну діяльність ще одного приватного детективного агентства, яке збувало інформацію із закритих баз даних. До складу угруповання входили діючі та колишні працівники правоохоронних та контролюючих органів, у тому числі керівник одного зі структурних підрозділів регіонального управління ДПС України, чиновник державної кредитно-фінансової установи та менеджери однієї з вітчизняних страхових компаній.

До цього кіберфахівці СБУ заблокували несанкціоноване копіювання та збут відомостей з обмеженим доступом з інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової та митної служб. До схеми були залучені посадовці ДПС, ДМС та співробітники банківської установи.