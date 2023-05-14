У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
Літаки і вертольоти, що впали в Брянській області, летіли бомбити Чернігівську область, - ЗМІ
Літаки і вертольоти, що впали в Брянській області, летіли бомбити Чернігівську область, - ЗМІ
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Повітряні сили України знищили 25 безпілотників та 3 крилаті ракети

Ліквідовано ракети Х-101/Х-555/Х-55.

Повітряні сили України знищили 25 безпілотників та 3 крилаті ракети
Фото: Вікіпедія

У ніч на 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами “Shahed-136/131”, ракетами “Калібр” з кораблів у Чорному морі і крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ України.

Протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотники.

Сили оборони ліквідували:

  • 18 ударних дронів типу “Shahed-136/131”;
  • один ударний БпЛА типу “Ланцет”;
  • два БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”;
  • чотири невідомі дрони,
  • три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

Підписуйтесь на наш Google News

Протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних Сил здійснила до 50 вилітів літаків на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

Нагадаємо, минулої доби Росія завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні безпілотники “Shahed-136/131”. За уточненою інформацією 18 із 23 було знищено нашими захисниками. Внаслідок влучань, вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів. Є більш як 30 поранених серед цивільних осіб.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних удари, зокрема по містах Тернопіль та Миколаїв, внаслідок чого є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено багатоповерховий будинок та інша цивільна інфраструктура.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies