Повітряні сили України знищили 25 безпілотників та 3 крилаті ракети

У ніч на 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами “Shahed-136/131”, ракетами “Калібр” з кораблів у Чорному морі і крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ України.

Протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотники.

Сили оборони ліквідували:

18 ударних дронів типу “Shahed-136/131”;

один ударний БпЛА типу “Ланцет”;

два БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”;

чотири невідомі дрони,

три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

Протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних Сил здійснила до 50 вилітів літаків на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

Нагадаємо, минулої доби Росія завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні безпілотники “Shahed-136/131”. За уточненою інформацією 18 із 23 було знищено нашими захисниками. Внаслідок влучань, вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів. Є більш як 30 поранених серед цивільних осіб.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних удари, зокрема по містах Тернопіль та Миколаїв, внаслідок чого є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено багатоповерховий будинок та інша цивільна інфраструктура.