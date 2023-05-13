На околицях Києва працює ППО, – КМВА

На Київщині пролунали вибухи. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО на околицях столиці.

“Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги”, – наголошується у повідомленні.

Збройні сили застерігають про загрозу атаки безпілотниками.

Нагадаємо, у суботу 13 травня після 22:00 у Києві та більшості центральних і західних областей України була оголошена повітряна тривога, під час якої у Тернополі пролунали вибухи. Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав людей перебувати в укриттях. Наразі відомо про влучання у промисловій зоні міста.