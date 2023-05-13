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​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Представник УПЦ МП викликав поліцію.

​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Фото: Макс Требухов

Громада села Петропавлівське Київської області ухвалила рішення перейти до Православної церкви України, однак священник УПЦ МП відмовився впустити людей в церкву і не віддав їм ключі від храму.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Сьогодні вранці жителі села Петропавлівське Бориспільського району провели збори і ухвалили рішення про перехід громади до Православної церкви України. За перехід до ПЦУ проголосував 181 вірянин.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Попри це священник УПЦ МП відмовився переходити до ПЦУ і не віддав ключі від храму. Він заявив правоохоронцям, що у церкві залишилися речі, які, за його словами, були подаровані УПЦ , тому він хоче їх забрати. Біля храму знаходяться віряни російської церкві, які його підтримують. Священник МП викликав слідчо-оперативну групу.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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Також сьогодні відбувся перехід з УПЦ в ПЦУ Преображенського храму села Іванків Бориспільського району Київської області.

Нагадаємо, 8 квітня приблизно в селі Липовець Кагарлицької громади Київської області під час штовханини, що сталася біля місцевого храму між прихожанами УПЦ МП та ПЦУ, помер прихожанин Православної церкви України. Перед цим сільська громада ухвалила рішення про перехід храму в підпорядкування ПЦУ. До церкви прийшли прихожани ПЦУ із вимогою до священника УПЦ передати їм ключі від храму. Він відмовився і прихожани ПЦУ спробували зайти до храму. В цьому їм почали заважати представники УПЦ. Розпочалася штовханина. Загиблий, який мав хворобу серця, перебував поряд з місцем події. 

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