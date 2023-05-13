Уламки безпілотника пошкодили приватний будинок на Київщині

Вночі у суботу, 13 травня, уламки одного із збитих російських безпілотників пошкодили будинок на Київщині.

Про це повідомив у Телеграм керівник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Нічна тривога тривала понад дві години. Активно працювала ППО. Влучань не зафіксовано. На щастя, постраждалих також немає", - йдеться у повідомленні.

За словами Кравченка, внаслідок падіння уламків в одній із громад був пошкоджений приватний будинок та господарська споруда.

"Пошкодження незначні - паркан, фасад, вікна будівлі. Ми не залишимо людей у біді і сприятимемо з відновленням пошкодженого майна", - резюмує очільник регіону.

Нагадаємо, що українська протиповітряна оборона знищила всі "шахеди", як Росія 13 травня випустила на Київ.