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Уламки безпілотника пошкодили приватний будинок на Київщині

Постраждалих немає.

Уламки безпілотника пошкодили приватний будинок на Київщині
Фото: ПК "Південь"

Вночі у суботу, 13 травня, уламки одного із збитих російських безпілотників пошкодили будинок на Київщині. 

Про це повідомив у Телеграм керівник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Нічна тривога тривала понад дві години. Активно працювала ППО. Влучань не зафіксовано. На щастя, постраждалих також немає", - йдеться у повідомленні.

За словами Кравченка, внаслідок падіння уламків в одній із громад був пошкоджений приватний будинок та господарська споруда.

"Пошкодження незначні - паркан, фасад, вікна будівлі. Ми не залишимо людей у біді і сприятимемо з відновленням пошкодженого майна", - резюмує очільник регіону. 

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Нагадаємо, що українська протиповітряна оборона знищила всі "шахеди", як Росія 13 травня випустила на Київ.

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