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Кулеба і Блінкен обговорили підготовку до українського контрнаступу

Також йшлося про необхідність створення Спецтрибуналу щодо злочинів російської агресії.

Кулеба і Блінкен обговорили підготовку до українського контрнаступу
Фото: Дмитро Кулеба

Державний секретар США Ентоні Блінкен та керівник МЗС України Дмитро Кулеба провели телефонну розмову.

Про це повідомляє пресслужба американського Держдепартаменту.

Вони обговорили поточну підготовку до контрнаступу України, в тому числі, як внесок міжнародних партнерів може сприяти його успіху. 

«Держсекретар Блінкен зазначив, що суверенітет України є життєво важливим для миру і безпеки в Європі, і підтвердив відданість США притягненню Росії до відповідальності, підкресливши обіцянку президента Джо Байдена підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», - йдеться у повідомленні.

Кулеба на своїй сторінці у Twitter також розповів про розмову з Блінкеном.

«Я поговорив з держсекретарем Ентоні Блінкеном, щоб скоординувати наступні поставки зброї, нашу співпрацю з Глобальним Півднем та створення Спеціального трибуналу», - йдеться у дописі.

За словами Кулеби, під час розмови він приділив особливу увагу важливості надання Україні винищувачів F-16 та крокам, необхідним для початку підготовки українських пілотів.

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Нагадаємо, що раніше Кулеба заявив, що очікуваний контрнаступ українських військ може бути не останнім у війні з Росією.

А британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі та держсекретар США Ентоні Блінкен заявили, що Велика Британія та Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну попри результати контрнаступу. 

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