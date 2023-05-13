Кулеба і Блінкен обговорили підготовку до українського контрнаступу

Державний секретар США Ентоні Блінкен та керівник МЗС України Дмитро Кулеба провели телефонну розмову.

Про це повідомляє пресслужба американського Держдепартаменту.

Вони обговорили поточну підготовку до контрнаступу України, в тому числі, як внесок міжнародних партнерів може сприяти його успіху.

«Держсекретар Блінкен зазначив, що суверенітет України є життєво важливим для миру і безпеки в Європі, і підтвердив відданість США притягненню Росії до відповідальності, підкресливши обіцянку президента Джо Байдена підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», - йдеться у повідомленні.

Кулеба на своїй сторінці у Twitter також розповів про розмову з Блінкеном.

«Я поговорив з держсекретарем Ентоні Блінкеном, щоб скоординувати наступні поставки зброї, нашу співпрацю з Глобальним Півднем та створення Спеціального трибуналу», - йдеться у дописі.

За словами Кулеби, під час розмови він приділив особливу увагу важливості надання Україні винищувачів F-16 та крокам, необхідним для початку підготовки українських пілотів.

Нагадаємо, що раніше Кулеба заявив, що очікуваний контрнаступ українських військ може бути не останнім у війні з Росією.

А британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі та держсекретар США Ентоні Блінкен заявили, що Велика Британія та Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну попри результати контрнаступу.