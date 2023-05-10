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Велика Британія та Сполучені Штати підтримуватимуть Україну попри результати контрнаступу, − Клеверлі та Блінкен

Британський міністр закордонних справ вважає, що у майбутньому можливо все, оскільки Москва перекидає в Україну величезну кількість людей і вогневу потужність: "Це не фільм".

Велика Британія та Сполучені Штати підтримуватимуть Україну попри результати контрнаступу, − Клеверлі та Блінкен
Держсекретар США Тоні Блінкен провів спільну пресконференцію з британським міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі
Фото: EPA/UPG

Велика Британія та Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну попри результати контрнаступу. 

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі та держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції у Вашингтоні заявили, що вони віддані безперервній допомозі Україні, незважаючи на все більше занепокоєння щодо того, що може досягнути весняна наступальна операція ЗСУ в умовах інтенсивного російського опору, пише Washington Post.

“Нам потрібно продовжувати підтримувати їх, незалежно від того, чи принесе майбутній наступ величезні успіхи на полі бою, тому що доки цей конфлікт не буде вирішено та вирішено належним чином, він не закінчиться”, − сказав Клеверлі.

Хоча українські сили продемонстрували набагато кращі результати на полі бою, ніж очікували багато західних партнерів, Клеверлі сказав, що у майбутньому можливо все, оскільки Москва перекидає в Україну величезну кількість людей і вогневу потужність.

“Це не фільм. Немає впевненості, коли йдеться про конфлікт”, − сказав він.

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Блінкен зазначив, що Сполучені Штати також нададуть необмежену підтримку Україні, заявивши, що допомогу Києву у війні не слід розглядати як конкуренцію пріоритетам, які завдали смертельних втрат вдома, таким як збройне насильство та епідемія опіоїдів.

“Немає нульового вибору між роботою, яку ми виконуємо у всьому світу, і роботою, яку ми робимо вдома”, − сказав він.

Нагадаємо, Блінкен раніше заявив, що Україна має необхідне для повернення своєї території в контрнаступі, і мова йде не лише про зброю, а й підготовку військових. Також він вважає, що ЗСУ має кращий потенціал для наступу проти Росії, ніж на це вказує витік документів розвідки США.

Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору країни Станіслав Жарин вважає, що не в інтересах Заходу квапити українців з наступом. Союзники України мають усвідомлювати, що ефективність дій у найближчі тижні залежатиме від рівня підготовки військової операції та її логістичної бази.

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