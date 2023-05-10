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Двоє киян намагалися виїхати за кордон із фальшивою довідкою ВЛК та посвідкою про "інвалідність" матері

Прикордонники повідомили поліції про правопорушення.

Двоє киян намагалися виїхати за кордон із фальшивою довідкою ВЛК та посвідкою про "інвалідність" матері
Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону викрили у пунктах пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною двох киян. Чоловіки намагались виїхати з України за підробленими документами.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Через українсько-румунський кордон намагався незаконно виїхати з країни 28-річний житель столиці. Він прибув у пункт пропуску "Солотвино" разом зі своєю 49-річною матір’ю, і надав як підставу для виїзду за кордон пакет документів про її "інвалідність".

"Під час перевірки пред’явлених документів прикордонники встановили, що вони є повністю сфальсифікованими та не видавалися уповноваженими на те органами. Сам пред’явник зізнався, що придбав підроблені документи у ділків, сплативши за їх послуги 10 тисяч доларів", – йдеться в повідомленні.

Ще одну спробу незаконного перетину кордону припинили в пункті пропуску "Косино". Потрапити в Угорщину на підставі сфальшованої довідки військово-лікарської комісії та тимчасового посвідчення військовозобов’язаного намагався 48-річний киянин.

Прикордонники повідомили поліції про наявність у діях українців ознак злочину, передбаченого ст.358 Кримінального кодексу (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Нагадаємо, під час воєнного стану в Україні діє обмеження для виїзду за кордон військовозобов’язаних осіб. Нерідко чоловіки віком від 18 до 60 років стають жертвами злочинців, які переправляють своїх клієнтів через кордон у небезпечний для життя чи здоров’я спосіб.

Наприклад, у квітні неподалік українсько-румунського кордону на Закарпатті з річки Тиса дістали тіло чоловіка, вдягненого у гідрокостюм. При ньому був паспорт громадянина України та посвідчення водія.

Прикордонники зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на березень це вже 16-й потопельник, виявлений у Тисі на ділянках кордону з Румунією та Угорщиною.

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