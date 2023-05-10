Двоє киян намагалися виїхати за кордон із фальшивою довідкою ВЛК та посвідкою про "інвалідність" матері

Впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону викрили у пунктах пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною двох киян. Чоловіки намагались виїхати з України за підробленими документами.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Через українсько-румунський кордон намагався незаконно виїхати з країни 28-річний житель столиці. Він прибув у пункт пропуску "Солотвино" разом зі своєю 49-річною матір’ю, і надав як підставу для виїзду за кордон пакет документів про її "інвалідність".

"Під час перевірки пред’явлених документів прикордонники встановили, що вони є повністю сфальсифікованими та не видавалися уповноваженими на те органами. Сам пред’явник зізнався, що придбав підроблені документи у ділків, сплативши за їх послуги 10 тисяч доларів", – йдеться в повідомленні.

Ще одну спробу незаконного перетину кордону припинили в пункті пропуску "Косино". Потрапити в Угорщину на підставі сфальшованої довідки військово-лікарської комісії та тимчасового посвідчення військовозобов’язаного намагався 48-річний киянин.

Прикордонники повідомили поліції про наявність у діях українців ознак злочину, передбаченого ст.358 Кримінального кодексу (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Нагадаємо, під час воєнного стану в Україні діє обмеження для виїзду за кордон військовозобов’язаних осіб. Нерідко чоловіки віком від 18 до 60 років стають жертвами злочинців, які переправляють своїх клієнтів через кордон у небезпечний для життя чи здоров’я спосіб.

Наприклад, у квітні неподалік українсько-румунського кордону на Закарпатті з річки Тиса дістали тіло чоловіка, вдягненого у гідрокостюм. При ньому був паспорт громадянина України та посвідчення водія.

Прикордонники зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на березень це вже 16-й потопельник, виявлений у Тисі на ділянках кордону з Румунією та Угорщиною.