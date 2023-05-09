Від завтра рух на дорозі Одеса – Рені буде ускладнено, - Держприкордонслужба

З ранку 10 травня і до вечора 14 травня рух на автомобільній дорозі Одеса – Рені буде ускладнено.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

“З 08:30 10 травня по 18:00 14 травня на автомобільній дорозі “Одеса – Рені” в районі контрольного посту “Маяки” здійснюватимуться ремонтні роботи”, - повідомили в Державній прикордонній службі.

Через ускладнення руху проїзд транспортних засобів, можливо, здійснюватиметься шляхом реверсного руху.

Прикордонники просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздки.

Нагадаємо, до вже працюючого за системою єЧерга пункту пропуску “Ягодин - Дорогуськ” Кабмін додає ще 15 пунктів, на яких працюватиме система онлайн-бронювання місць для перетину кордону вантажними перевізниками.