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Від завтра рух на дорозі Одеса – Рені буде ускладнено, - Держприкордонслужба

Це пов'язано із ремонтом дороги.

Від завтра рух на дорозі Одеса – Рені буде ускладнено, - Держприкордонслужба
Ілюстративне фото
Фото: Владислав Мусиенко

З ранку 10 травня і до вечора 14 травня рух на автомобільній дорозі Одеса – Рені буде ускладнено.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

“З 08:30 10 травня по 18:00 14 травня на автомобільній дорозі “Одеса – Рені” в районі контрольного посту “Маяки” здійснюватимуться ремонтні роботи”, - повідомили в Державній прикордонній службі.

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Через ускладнення руху проїзд транспортних засобів, можливо, здійснюватиметься шляхом реверсного руху.

Прикордонники просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздки.

Нагадаємо, до вже працюючого за системою єЧерга пункту пропуску “Ягодин - Дорогуськ” Кабмін додає ще 15 пунктів, на яких працюватиме система онлайн-бронювання місць для перетину кордону вантажними перевізниками.

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