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Адвокат монастиря УПЦ МП у Лаврі подав до суду на "5 канал"

Вимагає, щоб його не називали представником московських попів.

Адвокат монастиря УПЦ МП у Лаврі подав до суду на "5 канал"
Фото: УПЦ

Адвокат чоловічого монастиря Києво-Печерської лаври (УПЦ МП) Микита Чекман заявив про подачу до Подільського райсуду Києва позову щодо захисту честі, гідності та ділової репутації.

Про це Чекман написав у себе в Telegram-каналі.

"01.05.2023 "5 канал" розповсюдив відеозапис "Позов заповідника "Києво-Печерська лавра" до УПЦ МП: підготовче засідання перенесли на 5 червня". Впродовж усього відеозапису мене, як адвоката, називають "представником московських попів, ексвласників Києво-Печерської лаври". Наголошую, що я, Чекман Микита Петрович, є представником Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/Української Православної Церкви (УПЦ)", – зазначив юрист.

Він вважає інформацію журналістів "недостовірною, поширеною з використанням неповних, перекручених відомостей, що несуть негативні асоціації", маючи на увазі "приналежність до певної неіснуючої структури("мп")". Тож Чекман просить суд зобов'язати "5 канал" принести публічні вибачення за "поширення недостовірної інформації". Далі він закликає усі ЗМІ не називати Московський патріархат – Московським патріархатом та "іншими образливими найменуваннями чи порівняннями". 

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Нагадаємо, що за квітень комісія Міністерства культури та інформаційної політики України повернула у користування держави третину майна Києво-Печерської лаври, що перебувало в безоплатному користуванні УПЦ МП.

Раніше Господарський суд Києва постановив забезпечити безперешкодну роботу державної комісії в Києво-Печерській лаврі. 

Також у Києво-Печерській лаврі сталися сутички між правоохоронцями та представниками УПЦ МП. 

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