Окупанти знищили фельдшерський пункт у Кізомисі на Херсонщині

У вівторок, 9 травня, російські окупанти вчергове обстріляли Кізомис Херсонської області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Російська артилерія продовжує атакувати Кізомис Білозерської громади", - йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, внаслідок чергового обстрілу у селі знищено фельдшерський пункт.
"На щастя, мирні люди не постраждали", - додали в адміністрації.
Нагадаємо, що на Херсонщині під ворожий обстріл потрапив автомобіль телеком-провайдерів.
8 травня окупанти обстріляли будинок для людей похилого віку, школи і амбулаторії на Херсонщині, є поранені.