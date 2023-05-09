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Окупанти знищили фельдшерський пункт у Кізомисі на Херсонщині

Люди не постраждали.

Окупанти знищили фельдшерський пункт у Кізомисі на Херсонщині
Скріншот відео
Фото: Олександр Прокудін

У вівторок, 9 травня, російські окупанти вчергове обстріляли Кізомис Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російська артилерія продовжує атакувати Кізомис Білозерської громади", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, внаслідок чергового обстрілу у селі знищено фельдшерський пункт.

"На щастя, мирні люди не постраждали", - додали в адміністрації.

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Нагадаємо, що на Херсонщині під ворожий обстріл потрапив автомобіль телеком-провайдерів. 

8 травня окупанти обстріляли будинок для людей похилого віку, школи і амбулаторії на Херсонщині, є поранені. 

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