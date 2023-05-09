Під обстрілами опинилися як медичні працівники, так і пацієнти, у тому числі вагітні жінки. Саме в момент атаки на лікарню одна з породіль народжувала двійню.

Суд заочно виніс вирок у вигляді позбавлення волі на строк до 11 років двом військовослужбовцям РФ, які прицільно обстріляли з танка Тростянецьку лікарню на Сумщині.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

В ході розслідування працівники ДБР встановили, що під час тимчасової окупації частини Сумщини, 18 березня 2022 року, російські військові з танка обстріляли Тростянецьку міську лікарню. Цим вони порушили вимоги європейських нормативних актів про захист цивільного населення.

Віддав наказ обстріляти лікарню молодший сержант Петро Смірнов, командир танка 1-го танкового взводу 5-ї танкової роти 2-го танкового батальйону 1-го гвардійського танкового полку «Чертківський» 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії.

Виконав злочинний наказ рядовий Айнур Мухаметханов, який був навідником-оператором танку.

Під’їхавши до лікарні, молодший сержант віддав наказ Мухаметханову прямим наведенням стріляти по медичному закладу 125-мм осколково-фугасним снарядом. Під обстрілами опинилися як медичні працівники, так і пацієнти, у тому числі вагітні жінки. Саме в момент атаки на лікарню одна з породіль народжувала двійню.

Тростянецький районний суд 9 травня 2023 року визнав молодшого сержанта Смірнова та рядового Мухаметханова винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обох російських військових засуджено до 11 років позбавлення волі.

Суд також ухвалив рішення про стягнення з країни-агресора збитків, до яких призвели антигуманні дії її військовослужбовців.

Оскільки місцеперебування обвинувачених наразі встановлюється, стосовно них здійснювалось спеціальне судове провадження згідно з вимогами КПК України.

Зазначається, що, тікаючи з Сумщини російські військові кинули свій танк. ЗСУ його відремонтували та сьогодні він «мстить» на полі бою окупантам за їхні злочини.

Нагадаємо, нещодавно суд призначив 15 років тюрми агенту російської розвідки, який збирав розвіддані на Вінниччині. За його наведенням росіяни планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по області.

У квітні 12 років тюрми отримали бойовики "Л/ДНР", які воювали проти української армії під Бахмутом. Суд визнав їх винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України.