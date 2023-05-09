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Євросоюз готовий надати Україні 1 млн снарядів для артилерії, - Зеленський

Президент наголосив, що ЗСУ щодня демонструють ефективність захисту проти російської агресії.

Євросоюз готовий надати Україні 1 млн снарядів для артилерії, - Зеленський
Фото: Офіс президента

Європейський Союз готовий надати Україні мільйон снарядів для артилерії для боротьби проти російських окупантів.

Про заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн

"Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту проти російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів – це докази того, що ми можемо перемогти цього агресора", – сказав він.

Зеленський при цьому підкреслив важливість пропорційності можливостей України тим можливостям, які є у Росії.

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"У цьому контексті сьогодні подякував Фон дер Ляєн за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси", – сказав президент.

Він також зазначив, що, серед іншого, обговорив з фон дер Ляєн питання швидкості закупівлі та постачання цих боєприпасів, адже вони потрібні на передовій.

Нагадаємо, напередодні голова Європейської народної партії Манфред Вебер закликав Європейський парламент вже цього місяця підтримати акт, який передбачає нарощення виробництва зброї та боєприпасів для допомоги Україні.

5 травня Рада ЄС схвалила виділення допомоги на суму 1 мільярд євро в межах Європейського фонду миру (EPF) на закупівлю 155-мм боєприпасів і, за потреби, ракет для України.

Раніше посли Європейського Союзу погодили схему спільної закупівлі боєприпасів для України. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ЄС загалом надасть Україні боєприпасів на 2 мільярди євро. Зараз йдеться про надання боєприпасів на 1 млрд.

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