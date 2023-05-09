Посол України в Японії закликав G7 чітко засудити ядерну загрозу з боку РФ

Лідери ядерних країн “Групи семи” (G7) повинні засудити будь-яку загрозу застосування Росією ядерної зброї та пообіцяти “рішучі дії” проти такого кроку на саміті наступного тижня в японській Хіросімі.

Про це заявив посол України в Японії Сергій Корсунський, пише Reuters.

“Це має бути дуже чітка заява конкретно ядерних держав G7 про те, що вони не будуть терпіти використання ядерної зброї або ядерний тероризм і відповідатимуть на них рішучими діями”, – сказав він.

Корсунський зазначив також, що умови навколо Запорізької АЕС швидко погіршилися, і ситуація, про яку попередив на вихідних голова Міжнародного агентства з атомної енергії, стала “потенційно небезпечною”.

Зазначимо, Хіросіма, яка прийтиме саміт, стала першим у світі містом, яке зазнало атомного бомбардування в 1945 році. “Дуже важливо, що саміт, коли у нас є реальна загроза ядерного тероризму, буде в Хіросімі”, – додав Корсунський.

Він закликав G7 провести дебати щодо ядерної безпеки та глобальної архітектури, оскільки і МАГАТЕ, і Раді безпеки ООН не вистачає повноважень. “Можливо, потрібно приймати додаткові рішення щодо нової системи”, − додав посол.

“Ми вважаємо, що серед G7 має бути консенсус, якщо ми хочемо, щоб більша система міжнародної безпеки захищала будь-яку країну світу. Ми говоримо не лише про Україну”, − підкреслив Корсунський.

Ядерна напруга зросла з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Володимир Путін неодноразово попереджав, що РФ готова використати свій ядерний арсенал, якщо це необхідно, для захисту своєї “територіальної цілісності”.

Зазначимо, саміт Групи семи відбудеться 19-21 травня, війна в Україні буде серед головних тем його порядку денного.

Нагадаємо, як написала газета New York Times, США монтують в Україні датчики, які можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або "брудної" бомби і можуть встановити джерело її появи.