Букінгемський палац опублікував перші офіційні портрети короля Великобританії Чарльза ІІІ і королеви Камілли після їхньої коронації 6 травня.

Світлини оприлюднили у твітер-акаунті королівської сім'ї.

Автором фотографій є Уго Бернанд.

Фото: Hugo Burnand Король Великобританії Чарльз ІІІ

Фото: Hugo Burnand Королева Великобританії Камілла

As the Coronation weekend draws to a close, my wife and I just wanted to share our most sincere and heartfelt thanks to all those who have helped to make this such a special occasion.



We pay particular tribute to the countless people who have given their time and dedication to… pic.twitter.com/WIMsgL1ex2 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2023

Нагадаємо, коронація короля та королеви Великобританії відбулася у Вестмінстерському абатстві 6 травня.

Чарльз III офіційно став правителем Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності та приніс присягу у вересні 2022. На церемонію коронації короля запросили майже 2 тисячі осіб. Зокрема, до Британії прибули український прем'єр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.