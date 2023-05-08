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З'явилися перші офіційні портрети короля та королеви Великобританії

Коронація відбулася 6 травня.

З'явилися перші офіційні портрети короля та королеви Великобританії
Фото: Hugo Burnand

Букінгемський палац опублікував перші офіційні портрети короля Великобританії Чарльза ІІІ і королеви Камілли після їхньої коронації 6 травня.

Світлини оприлюднили у твітер-акаунті королівської сім'ї.

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Автором фотографій є Уго Бернанд.

Король Великобританії Чарльз ІІІ
Фото: Hugo Burnand
Король Великобританії Чарльз ІІІ

Королева Великобританії Камілла
Фото: Hugo Burnand
Королева Великобританії Камілла

Нагадаємо, коронація короля та королеви Великобританії відбулася у Вестмінстерському абатстві 6 травня.

Чарльз III офіційно став правителем Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності та приніс присягу у вересні 2022. На церемонію коронації короля запросили майже 2 тисячі осіб. Зокрема, до Британії прибули український прем'єр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.

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