Євросоюз заборонить доступ до портів судам, які попри санкції перевозять нафту РФ, – Bloomberg

ЄС запропонував заборонити доступ до своїх портів для суден, які намагаються обійти санкції щодо російської нафти. Оскільки обмеження цін на нафту та нафтопродукти РФ вже діють, тепер увага зосереджена на усуненні лазівок і більш ефективному застосуванні обмежень.

Про це пише Bloomberg.

Європейська комісія поширила серед держав-членів проєкт нових санкцій проти РФ. Вона пояснює необхідність цих санкцій "різким збільшенням обманних практик і пов'язаних із ними екологічних ризиків" із боку суден, які намагаються обійти стелю цін на російську нафту та заборону її морського імпорту в ЄС.

Обмеження передбачають, що судна, які порушують санкції або підозрюються в їхньому порушенні шляхом перевезення російської нафти, повинні бути виведені з європейських портів і шлюзів.

Нагадаємо, у грудні 2022 року ЄС заборонив постачання російської нафти морським транспортом. Але РФ знайшла спосіб обходити це обмеження шляхом перевалки своєї нафти з одного судна на інше в морі. Для цього Москва створила "тіньовий флот" танкерів, основу якого становлять старі судна західних держав, які ті планували консервувати або здати на металобрухт.

5 лютого набула чинності заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів.