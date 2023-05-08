Україна і РФ почали паралельні моніторингові місії у місця утримання полонених

Паралельні моніторингові місії до місць утримання цивільних осіб почали Офіс уповноваженого ВР України з прав людини та представники Держдуми РФ.

Про це омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив у Telegram.

"Офіс уповноваженого ВР України з прав людини та представники Державної думи РФ розпочали спільну діяльність щодо моніторингових візитів місць утримання цивільних осіб з обох сторін та передачі їм наборів речей первинної необхідності”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 23 квітня поточного року росіяни відвідали 17 наших громадян у місцях несвободи у Луганській області.

Представники українського омбудсмена здійснили візит 3 травня цього року разом із ГО “Надія” та передали попередньо погоджений склад речей первинної необхідності 17-ом обвинуваченим окупантам, що утримуються на території України.

На підтвердження дійсності вказаних моніторингових візитів обидві сторони обмінялися списками зазначених людей та відео, які засвідчують факт спілкування. Про візит повідомили родичів утримуваних українських в’язнів.

Нагадаємо, з російського полону вже вдалося звільнити 2 324 українця. За приблизними підрахунками Росія тримає у полоні понад 20 тисяч цивільних заручників.

Із 2 травня дані про зниклих будуть вносити у Єдиний реєстр зниклих безвісти. Він розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.