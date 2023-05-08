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Прикордонники на Луганщині збили три дрони росіян

Вони використали антидронові рушниці.

Прикордонники на Луганщині збили три дрони росіян
Фото: ДПСУ

Українські прикордонники на Сватівському напрямку у Луганській області збили три дрони російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби. 

"Один з прикордонних підрозділів, що виконує бойові завдання на сході, помітив рух кількох БПЛА окупантів. Використовуючи антидронові рушниці, що неодноразово доводили свою ефективність, прикордонники приземлили одразу три ворожі "пташки", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ наголосили, що ворог продовжує активно застосовувати безпілотники різних типів на всій лінії фронту. 

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Нагадаємо, що у ніч на 8 травня росіяни атакували Київщину з північного напрямку дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Усього було застосовано 35 безпілотників, які були знищені.

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