Прикордонники на Луганщині збили три дрони росіян

Українські прикордонники на Сватівському напрямку у Луганській області збили три дрони російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

"Один з прикордонних підрозділів, що виконує бойові завдання на сході, помітив рух кількох БПЛА окупантів. Використовуючи антидронові рушниці, що неодноразово доводили свою ефективність, прикордонники приземлили одразу три ворожі "пташки", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ наголосили, що ворог продовжує активно застосовувати безпілотники різних типів на всій лінії фронту.

Нагадаємо, що у ніч на 8 травня росіяни атакували Київщину з північного напрямку дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Усього було застосовано 35 безпілотників, які були знищені.