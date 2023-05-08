Уночі Одещину атакували російські літаки Ту-22М3 з окупованого Криму

Цієї ночі атаку на Одещину здійснили російські літаки Ту-22М3 з району мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

“Одеську область сьогодні атакували літаки Ту-22М3 з району мису Тарханкут в окупованому Криму, було 7 цих літаків з місць базування Енгельс та Шайківка. Саме там базується Ту-22М3. Це дальні бомбардувальники, які завдавали ударів по Одещині ракетами А-22”, – сказав Ігнат.

Нагадаємо, вночі 8 травня Росія вдарила по Одеській області. Ракети типу Х-22 влучили по складу продовольчого підприємства та рекреаційній зоні на узбережжі. Ворог також атакував Київ безпілотниками. Уламки впали на дорогу, авто, будинок і злітну смугу аеропорту. Щонайменше двох людей госпіталізували.