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Уночі Одещину атакували російські літаки Ту-22М3 з окупованого Криму

Ворожі бомбардувальники завдали ударів ракетами А-22.

Уночі Одещину атакували російські літаки Ту-22М3 з окупованого Криму
Стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3
Фото: Генштаб ЗСУ

Цієї ночі атаку на Одещину здійснили російські літаки Ту-22М3 з району мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Одеську область сьогодні атакували літаки Ту-22М3 з району мису Тарханкут в окупованому Криму, було 7 цих літаків з місць базування Енгельс та Шайківка. Саме там базується Ту-22М3. Це дальні бомбардувальники, які завдавали ударів по Одещині ракетами А-22”, – сказав Ігнат.

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Нагадаємо, вночі 8 травня Росія вдарила по Одеській області. Ракети типу Х-22 влучили по складу продовольчого підприємства та рекреаційній зоні на узбережжі. Ворог також атакував Київ безпілотниками. Уламки впали на дорогу, авто, будинок і злітну смугу аеропорту. Щонайменше двох людей госпіталізували.

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