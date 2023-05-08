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​Через ворожі обстріли відсутнє енергопостачання у шести областях України

У Києві, Київській і Одеській областях енергетична структура не пошкоджена.

​Через ворожі обстріли відсутнє енергопостачання у шести областях України
Фото: ДТЕК

Станом на понеділок 8 травня енергосистема працює з резервом потужності, але через обстріли є відключення електрики у шести регіонах.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство енергетики.

Зазначається, нічні масовані обстріли столиці, Київської та Одеської областей не призвели до пошкоджень енергетичної інфраструктури.

“Водночас через обстріли залишаються без світла споживачі у Херсонській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Чернігівській областях”, – ідеться у повідомленні.

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Нагадаємо, минулої доби РФ завдала 16 ракетних ударів по містах Харківської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Зафіксовано 61 авіаційний удар та 52 ворожих обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура.

Цієї ночі ворог атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”. 35 із 35 дронів були знищені нашими захисниками.

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