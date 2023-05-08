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Внаслідок ракетного удару по Одещині поранено троє людей, одна людина зникла безвісти

Одна з ворожих ракет влучила в склад продовольчого підприємства.

Внаслідок ракетного удару по Одещині поранено троє людей, одна людина зникла безвісти
Фото: ДСНС

Одеські рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, що розташований на території Одеського району. Наразі відомо про трьох поранених та одна людина наразі вважається зниклою безвісти.

Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація.

"Троє людей, працівники складу, отримали незначні поранення, медична допомога була надана їм оперативно на місці - нікого не госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають оперативно-рятувальні роботи.

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За даними ДСНС, понад 90 рятувальників боролись з наслідками нічного ракетного удару.

"Цього разу росіяни воювали з продовольчим підприємством", - додали в РВА.

Нагадаємо, вночі 8 травня Росія вдарила по Одеській області. Ракети типу Х-22 влучили по складу продовольчого підприємства та рекреаційній зоні на узбережжі.

Цієї ночі ворог також атакував Київ безпілотниками. Уламки впали на дорогу, авто, будинок і злітну смугу аеропорту. Щонайменше двох людей госпіталізували.

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