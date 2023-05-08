Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники
Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
ГоловнаСуспільствоВійна

​На Донеччині затримали двох ворожих інформаторок. Одна з них працювала на "вагнерівців", які штурмують Бахмут

Їм повідомили про підозру і відправили під варту.

​На Донеччині затримали двох ворожих інформаторок. Одна з них працювала на "вагнерівців", які штурмують Бахмут
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки викрила ще двох поплічниць агресора, які «зливали» окупантам локації Сил оборони у фронтових та прифронтових районах Донеччини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Одна з затриманих – мешканка Бахмутського району, яка збирала для ворога інформацію про місця розташування вогневих позицій та маршрути переміщення ЗСУ. Отримані відомості вона надсилала бойовикам ПВК "Вагнер" через своїх знайомих, які проживають в РФ.

Для комунікації жінка використовувала месенджер Телеграм, а розвіддані переправляла у вигляді аудіоповідомлень та міток на електронних картах.

Підписуйтесь на наш Google News

Ще однією зловмисницею виявилась жителька Слов’янська, яка перебувала "на прямому зв’язку" з кулеметником окупаційного угруповання РФ на східному фронті. Жінка познайомилась із рашистом через російську соцмережу "Однокласники".

Фото: ssu.gov.ua

За його вказівкою вона передавала загарбникам дані про пересування підрозділів Сил оборони поблизу міста. Також вона надала агресору координати місцевої поліклініки та однієї із шкіл.

Обох зрадниць затримали під час виконання ворожих завдань. Їм повідомили їм про підозру і відправили під варту.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині СБУ затримала двох зрадників, які допомагали корегувати авіаудари по Кізомису та тероризували аграріїв.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies