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Маляр про ймовірність загострення російських атак 9 травня: "Ми завжди повинні бути готовими до підступності ворога"

Росіяни люблять дати та історичні паралелі.

Маляр про ймовірність загострення російських атак 9 травня: "Ми завжди повинні бути готовими до підступності ворога"
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

У Міністерстві оборони зазначають, що наразі неможливо передбачити, чи буде загострення російських атак на 9 травня. Однак, війна триває, тому треба бути готовими до оборони.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Чи буде загострення на 9 травня? Це неможливо на 100% стверджувати або спростувати. Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна", – наголосила вона.

Маляр також зазначила, що росіяни люблять дати та історичні паралелі. Але вже було чимало таких історичних та святкових дат, до яких вони "не загострились".

"Тому, загострення може бути, може не бути. Ми завжди повинні бути готовими до підступності ворога та оборони", – додала заступниця міністра.

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Нагадаємо, ворог з усіх сил намагається захопити місто Бахмут до 9 травня. Для цього Росія стягує найманців "Вагнера" з інших напрямків та замінює ними штурмові загони десантників.

За даними української розвідки, російські спецслужби можуть готувати провокації проти цивільного населення РФ та Білорусі на 9 травня за допомогою "операції під фальшивим прапором", аби втягнути білоруську армію у війну проти України.

Раніше також повідомлялося, що понад 300 російських окупантів в Брянській та Курській областях отримали військову форму ЗСУ. Ймовірно ворог готує провокацію.

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