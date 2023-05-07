“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
Буданов: "Ми будемо вбивати росіян у будь-якій точці світу до повної перемоги України"
Буданов: "Ми будемо вбивати росіян у будь-якій точці світу до повної перемоги України"
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
У Миколаєві пролунали вибухи
У Миколаєві пролунали вибухи
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники
Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
ГоловнаСуспільствоВійна

У Чорному морі чергують чотири ракетоносії ворога з 32 “Калібрами”

Загалом у ворожому угрупованні 17 кораблів та суден.

У Чорному морі чергують чотири ракетоносії ворога з 32 “Калібрами”
Фото: З відкритих джерел

У Чорному морі продовжують чергування чотири надводні ракетоносії ворога. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

До застосування готові 32 ракети “Калібр”.

Загалом у ворожому угрупованні 17 кораблів та суден.

“На тлі активності російської стратегічної авіації загроза ракетного удару надзвичайно висока. Не нехтуйте правилами безпеки, дослухайтесь сигналів повітряної тривоги. Не сповіщайте ворога про роботу наших систем ППО і результати влучань”, − зазначили.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські військові використовують різні тактики з метою виснаження української системи протиповітряної оборони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies