У Чорному морі чергують чотири ракетоносії ворога з 32 “Калібрами”

Загалом у ворожому угрупованні 17 кораблів та суден.

У Чорному морі продовжують чергування чотири надводні ракетоносії ворога.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

До застосування готові 32 ракети “Калібр”.

Загалом у ворожому угрупованні 17 кораблів та суден.

“На тлі активності російської стратегічної авіації загроза ракетного удару надзвичайно висока. Не нехтуйте правилами безпеки, дослухайтесь сигналів повітряної тривоги. Не сповіщайте ворога про роботу наших систем ППО і результати влучань”, − зазначили.

Нагадаємо, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські військові використовують різні тактики з метою виснаження української системи протиповітряної оборони.