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У РФ повідомили про вибухи біля військового шпиталю у Ростові-на-Дону

Припускають, що, ймовірно, стріляли по безпілотниках.

У РФ повідомили про вибухи біля військового шпиталю у Ростові-на-Дону

У російському Ростові-на-Дону біля військового шпиталю пролунало щонайменше 5 вибухів.

Про це повідомляють телеграм-канали РФ.

Над медичною установою підіймається темний дим.

Росіяни припускають, що, ймовірно, стріляли по безпілотниках.

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Нагадаємо, 5 травня Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї знову атакував безпілотник. Перед цим 4 травня загорівся резервуар заводу. За даними російських пропагандистських ЗМІ, які посилаються на надзвичайні служби, пожежа сталася внаслідок попадання безпілотника.

Раніше в російському порту Тамань біля Кримського мосту загорівся резервуар з нафтопродуктами внаслідок атаки безпілотника.

29 квітня внаслідок вибуху на нафтобазі у Севастополі було знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність − близько 40 тисяч тонн. Ці нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту РФ.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що у Севастополі після цього поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів.

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