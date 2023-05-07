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За тиждень ЗСУ знищили близько 3920 окупантів

Росія також втратила 445 одиниць озброєння та техніки.

За тиждень ЗСУ знищили близько 3920 окупантів
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

За тиждень з 1 до 7 травня Сили оборони знищили близько 3920 російських окупантів.

Про це у Телеграм повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Росія втратила 445 одиниць озброєння та військової техніки. 

За тиждень знищено:

  • 24 танки; 
  • 59 бойових броньованих машин; 
  • 96 артилерійських систем; 
  • 10 РСЗВ; 
  • 11 установок ППО;
  • 110 одиниць автотехніки; 
  • 23 одиниці спецтехніки; 
  • 15 ракет  
  • 97 БпЛА. 

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Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 660 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 194 430 військових.

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