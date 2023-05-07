За тиждень ЗСУ знищили близько 3920 окупантів

Росія також втратила 445 одиниць озброєння та техніки.

За тиждень з 1 до 7 травня Сили оборони знищили близько 3920 російських окупантів.

Про це у Телеграм повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Росія втратила 445 одиниць озброєння та військової техніки.

За тиждень знищено:

24 танки;

59 бойових броньованих машин;

96 артилерійських систем;

10 РСЗВ;

11 установок ППО;

110 одиниць автотехніки;

23 одиниці спецтехніки;

15 ракет

97 БпЛА.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 660 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 194 430 військових.