За тиждень ЗСУ знищили близько 3920 окупантів

За тиждень з 1 до 7 травня Сили оборони знищили близько 3920 російських окупантів.
Про це у Телеграм повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Росія втратила 445 одиниць озброєння та військової техніки.
За тиждень знищено:
- 24 танки;
- 59 бойових броньованих машин;
- 96 артилерійських систем;
- 10 РСЗВ;
- 11 установок ППО;
- 110 одиниць автотехніки;
- 23 одиниці спецтехніки;
- 15 ракет
- 97 БпЛА.
Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 660 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 194 430 військових.