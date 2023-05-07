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На Запоріжжі росіяни готують провокації під виглядом "евакуації", - Федоров

Окупанти попереджають, що вимкнуть електрику і воду у разі наступу ЗСУ.

На Запоріжжі росіяни готують провокації під виглядом "евакуації", - Федоров
Фото: Вікі

На окупованій території Запорізької області, де загарбники оголосили "евакуацію", ймовірно, готуються провокації.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Є версія, що окупанти готуються до провокацій. Можна подивитись це на прикладі Токмака, де вони відучора масово евакуюють людей. Раз на 20-30 хвилин від'їжджає автобус або колона автобусів. Але цивільних людей в цих автобусах лише третина, а інші - переодягнені військові. Здебільшого ці автобуси їдуть до Бердянська, там цивільних залишають, а військових везуть до Маріуполя", - заявив Федоров.

За його словами, у Токмаку зараз величезні черги за хлібом, на більшості заправок закінчився бензин. У магазини не привозять товар, деякі з них уже закриті. Водночас у місті закриваються лікарні, пацієнтів достроково «виписують». Крім того, окупанти попереджають, що вимкнуть електрику і воду у разі наступу ЗСУ.

Мер упевнений, що загарбники мають намір прикриватися населенням як живим щитом та чинити провокації.

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Нагадаємо, що у Запорізькій області російські військові насильно забирають дітей у батьків з метою примусової евакуації. Також окупанти примусово вивозять жінок з дітьми. 

В Енергодарі Запорізької області найбільш панічні настрої серед людей з російськими паспортами. У місті частково не працює Інтернет, банкомати, немає пального на АЗС.

Майже 70 тисяч українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, росіяни хочуть "переселити" углиб регіону.

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