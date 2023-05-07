Українські літаки на Херсонщині знищили гармату і установку "Град" окупантів

МіГ-29МУ2 під час льотних випробувань

Українська авіація завдала два удари в райони зосередження живої сили та техніки російських загарбників у Скадовському і Каховському районах Херсонської області.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Наразі підтверджено, що російські військові втратили сім солдатів, п'ять одиниць авто-бронетехніки та реактивну систему залпового вогню "Град".

Крім того, знищено крупнокаліберну гармату "Гіацинт", оперативно-тактичний безпілотник-розвідник та дві камери ворожого відеоспостереження.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 660 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 194 430 військових.