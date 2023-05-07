Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
Командувач Повітряних Сил ЗСУ підтвердив, що російську ракету "Кинджал" збили у небі Київщини
Командувач Повітряних Сил ЗСУ підтвердив, що російську ракету "Кинджал" збили у небі Київщини
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
Міндовкілля затвердило перелік дерев, заборонених у відтворенні лісів
Міндовкілля затвердило перелік дерев, заборонених у відтворенні лісів
У Великій Британії відбулась церемонія коронації Чарльза ІІІ (оновлено) (пряма трансляція)
У Великій Британії відбулась церемонія коронації Чарльза ІІІ (оновлено) (пряма трансляція)
Україна повернула з полону 45 захисників Азовсталі
Україна повернула з полону 45 захисників Азовсталі
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські літаки на Херсонщині знищили гармату і установку "Град" окупантів

Також вбито сімох окупантів.

Українські літаки на Херсонщині знищили гармату і установку "Град" окупантів
МіГ-29МУ2 під час льотних випробувань
Фото: defence-ua.com

Українська авіація завдала два удари в райони зосередження живої сили та техніки російських загарбників у Скадовському і Каховському районах Херсонської області.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Наразі підтверджено, що російські військові втратили сім солдатів, п'ять одиниць авто-бронетехніки та реактивну систему залпового вогню "Град". 

Крім того, знищено крупнокаліберну гармату "Гіацинт", оперативно-тактичний безпілотник-розвідник та дві камери ворожого відеоспостереження.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 660 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 194 430 військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies