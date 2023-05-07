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Унаслідок нічних обстрілів Нікополя загинула літня жінка, троє поранені

Пошкоджено сім приватних будинків і багатоповерхівку.

Унаслідок нічних обстрілів Нікополя загинула літня жінка, троє поранені
Нікополь

Унаслідок нічних ворожих обстрілів Нікополя загинула жінка похилого віку, ще троє людей постраждали.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На руках рашистів знову вбивство мирної людини. Вночі вони били по Нікополю. Застосували важку артилерію. Випустили понад 10 снарядів. Загинула 72-річна жінка. Ще двоє місцевих постраждали. У них стрес та контузія", - написав він.

У місті пошкоджено сім приватних будинків і багатоповерхівку. Потрощило вікна у гуртожитку коледжу. Зачепило й три газопроводи, лінію електропередачі і 14 сонячних панелей. А ще – господарські споруди та п’ять автівок.

Нікополь
Нікополь

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Лисак також подякував оборонцям неба, які в районі Синельниківщини збили ворожий "шахед".

Нікополь
Нікополь

Нагадаємо, вчора внаслідок ворожих обстрілів Нікопольського району дістали поранення семеро людей.

Зазначимо, що голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко попросив мешканців Нікопольського району та окупованої території навколо Енергодару не виходити на вулицю на вихідних без крайньої потреби.

3 травня російська армія двічі обстріляла Нікополь з артилерії. Постраждала 86-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно. Уночі 2 травня окупанти також обстрілювали місто. Унаслідок обстрілів 1 травня в Нікополі було пошкоджено будинок і лінії електропередачі.

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