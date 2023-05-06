РФ вивела у Чорне море чотири ракетоносії – рівень ракетної небезпеки максимально високий

Ввечері 6 травня ворог поповнив корабельне угруповання у Чорному морі чотирма надводним ракетоносіями.

Про це повідомляє у Facebook ОК “Південь”.

Зазначається, що сумарний залп ракетоносіїв – до 32 ракет.

“На тлі активності стратегічної авіації, рівень ракетної небезпеки максимально високий. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні близько 22:30 у більшості областей оголосили повітряну тривогу. Причиною того стало те, що Росія здійняла у повітря бомбардувальники, зокрема носії ракет Х-22. Також помічена активність російської тактичної авіації у Брянській області, є загроза удару по Сумщині найближчим часом.