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РФ вивела у Чорне море чотири ракетоносії – рівень ракетної небезпеки максимально високий

Загальний залп становить до 32 ракет.

РФ вивела у Чорне море чотири ракетоносії – рівень ракетної небезпеки максимально високий
Мапа повітряних тривог станом на 23:30
Фото: alerts.in.ua

Ввечері 6 травня ворог поповнив корабельне угруповання у Чорному морі чотирма надводним ракетоносіями.

Про це повідомляє у Facebook ОК “Південь”.

Зазначається, що сумарний залп ракетоносіїв – до 32 ракет.

“На тлі активності стратегічної авіації, рівень ракетної небезпеки максимально високий. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні близько 22:30 у більшості областей оголосили повітряну тривогу. Причиною того стало те, що Росія здійняла у повітря бомбардувальники, зокрема носії ракет Х-22. Також помічена активність російської тактичної авіації у Брянській області, є загроза удару по Сумщині найближчим часом.

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