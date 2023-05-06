У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут до 9 травня, – Маляр
Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут до 9 травня, – Маляр
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
У Великій Британії відбулась церемонія коронації Чарльза ІІІ (оновлено) (пряма трансляція)
У Великій Британії відбулась церемонія коронації Чарльза ІІІ (оновлено) (пряма трансляція)
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Україна повернула з полону 45 захисників Азовсталі
Україна повернула з полону 45 захисників Азовсталі
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Подоляк вважає замах на Прилєпіна справою рук російських спецслужб

Влада РФ прагне збільшити мобілізацію російського населення. 

Подоляк вважає замах на Прилєпіна справою рук російських спецслужб
Фото: Влад Кузніченко

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що російські пропагандисти на кшталт Захара Прилєпіна не є ціллю для України, тому що вони не впливають на перебіг війни. Він назвав спробу ліквідації Прилєпіна частиною програми російських спецслужб з "ескалації страху" всередині РФ.

Про це радник голови Офісу президента сказав у ефірі телемарафону.

"Все, що стосується таких символічних актів, давайте їх так називати, – чи дрони над Кремлем, чи якісь отакі дивні інциденти (підрив Прилєпіна, – ред.), куди потрапляють люди, які не мають жодного впливу на перебіг подій на лінії фронту – я маю на увазі, які активно потрібні для модерування інформації на внутрішньому російському ринку, тобто я маю на увазі, ці пропагандисти специфічні... Так оце є, мені видається такою великою програмою ескалації, направленої на внутрішній ринок Росії, якою опікуються спецслужби РФ, як мінімум", – сказав Подоляк.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

На його думку, Кремль поступово втрачає контроль над управлінською вертикаллю і тим, що відбувається в РФ. І збільшити цей контроль, на його думку, російська влада може "через ескалацію страху". Тим самим Москва хоче мобілізувати населення для продовження ведення війни, пояснив Подоляк, а також "повпливати" на еліти, щоб вони не планували позбавитися диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, сьогодні у Нижньому Новгороді підірвали автомобіль із Прилєпіним, він отримав поранення, але вижив. Під час вибуху загинув водій – окупант із батальйону "Оплот" Росгвардії Вадим Ребрина.

Служба безпеки України прокоментувала сьогоднішній замах на пропагандиста Захара Прилєпіна у Росії і заявила, що про те, хто стоїть за тим чи іншим замахом, можна буде говорити уже після перемоги над РФ. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies