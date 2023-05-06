Подоляк вважає замах на Прилєпіна справою рук російських спецслужб

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що російські пропагандисти на кшталт Захара Прилєпіна не є ціллю для України, тому що вони не впливають на перебіг війни. Він назвав спробу ліквідації Прилєпіна частиною програми російських спецслужб з "ескалації страху" всередині РФ.

Про це радник голови Офісу президента сказав у ефірі телемарафону.

"Все, що стосується таких символічних актів, давайте їх так називати, – чи дрони над Кремлем, чи якісь отакі дивні інциденти (підрив Прилєпіна, – ред.), куди потрапляють люди, які не мають жодного впливу на перебіг подій на лінії фронту – я маю на увазі, які активно потрібні для модерування інформації на внутрішньому російському ринку, тобто я маю на увазі, ці пропагандисти специфічні... Так оце є, мені видається такою великою програмою ескалації, направленої на внутрішній ринок Росії, якою опікуються спецслужби РФ, як мінімум", – сказав Подоляк.

На його думку, Кремль поступово втрачає контроль над управлінською вертикаллю і тим, що відбувається в РФ. І збільшити цей контроль, на його думку, російська влада може "через ескалацію страху". Тим самим Москва хоче мобілізувати населення для продовження ведення війни, пояснив Подоляк, а також "повпливати" на еліти, щоб вони не планували позбавитися диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, сьогодні у Нижньому Новгороді підірвали автомобіль із Прилєпіним, він отримав поранення, але вижив. Під час вибуху загинув водій – окупант із батальйону "Оплот" Росгвардії Вадим Ребрина.

Служба безпеки України прокоментувала сьогоднішній замах на пропагандиста Захара Прилєпіна у Росії і заявила, що про те, хто стоїть за тим чи іншим замахом, можна буде говорити уже після перемоги над РФ.