У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним

У російському Нижньому Новгороді невідомі підірвали автомобіль, у якому перебував терорист і пропагандист Захар Прилєпін.

Про підрив повідомили ЗМІ країни-агресора.

Інцидент трапився на трасі у Нижньогородській області. Водій авто загинув, а пропагандиста госпіталізували з пораненням ніг. Також росЗМІ повідомляють, що у нього переломи і струс мозку. Прилєпіна хочуть з Нижнього Новгорода перевезти на лікування до Москви, для цього залучили санавіацію.

Припускають, що вибухівку могли прикріпити під капотом автомобіля в той момент, коли пропагандист перебував у кафе.

Вибух був настільки сильним, що на його місці утворилася вирва.

На місці працюють слідчі та криміналісти. Про інших поранених не повідомляють.

Російська поліція як одну з версій розглядає "помсту" України.

Тим часом відповідальність за підрив авто пропагандиста узяв на себе військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш".

Як ідеться у заяві руху, його учасники "полювали" на Прилєпіна від початку року.

"Його дістали. Все лише починається для рашистів. Захар Прілєпін був хріновим письменником, та й як людина погань. Було відчуття, що його рано чи пізно підірвуть. Ось як відчували. І збулося — їхав своєю козирною Audi Q7 до родичів у Нижній Новгород. Але їхав не сам, а із сюрпризом на дні автомобіля. Сюрприз спрацював. Захар у лікарні", - йдеться в дописі "Атеша" в телеграмі.

Тим часом російські правоохоронці повідомили, що розшукують двох осіб.

За інформацією поліції, під час поїздки до села Піонерське Прилєпін робив декілька зупинок на трасі. Під час однієї з них біля його машини охоронець помітив та злякав невідомих чоловіків. Вони поспіхом сіли у своє авто і поїхали.

Нагадаємо, у 2018 році Міністерство культури України оновило перелік осіб, які загрожують національній безпеці країни, додавши туди скандального російського письменника Захара Прилєпіна, який воював на боці бойовиків на Донбасі. В інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ він розповідав, як у складі терористичної організації "ДНР" його підлеглі вбили багато людей і "витворяли голімий бєспрєдєл" в Україні.

Торік у серпні стався ще один схожий інцидент - у Підмосков'ї вибухнуло авто, в якому за кермом перебувала донька путінського пропагандиста та ідеолога рашизму Олександра Дугіна. А на початку квітня цього року загинув пропагандист Владлен Татарський, ще шестеро отримали поранення внаслідок вибуху в кафе в російському Санкт-Петербурзі. Один з російських Telegram-каналів стверджував, що у кафе вибухнула статуетка, яку Татарському вручила одна з відвідувачок за декілька хвилин до вибуху.