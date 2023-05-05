Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати

Шосте травня 2023 року буде зафіксоване в усіх британських підручниках з історії - на наших очах відбуватиметься коронація Чарльза ІІІ , який посів престол після смерті матері – королеви Єлизавети ІІ . Як (не) зміниться світовий устрій? А Байден приїхав? Навіщо взагалі когось коронувати у 21 сторіччі? LB.ua оперативно висвітлює історичні події. Аналізуємо, які зміни чекатимуть Впеликобританію та світ після коронації нового монарха.

Фото: EPA/UPG

Чітка система передачі влади і повноважень серед англійських монархів перетворила саму церемонію коронації в найголовнішу подію в державі, яку за традицією стараються проводити саме в теплу пору року, коли більш імовірна гарна погода. До речі, 250 років тому британські монархи стали двічі святкувати свій день народження, відколи король Георг II не захотів, щоби його народ стояв на церемонії в холодну погоду. У матері Чарльза III, королеви Єлизавети II, також було два свята – 21 квітня, у день її появи на світ, і офіційний у другу суботу червня.

Палкі прихильники монархії вже заселилися на газоні навколо палацу і на шляху слідування королівської процесії ще 3 травня і розставили там намети. Деякі з них приїхали навіть з інших країн. Переважна більшість населення королівства побачить церемонію коронації вперше в житті, оскільки попередня коронація Єлизавети ІІ відбулася ще у далекому 1953 році, через кілька місяців після смерті Сталіна, що можна вважати певною символічною зміно епох – кінцем жорсткого тоталітаризму по той бік «залізної завіси» і початком трансформації Британської імперії у Британську співдружність.

Зараз монархію підтримують менше половини британців віком 18-24 років. Однак відданість монархії – це стрижень і наріжний камінь британського характеру і самого способу життя. Сама монархія і пов'язані з нею історичні традиції – окремий привід для національної гордості. Слід вказати один простий історичний факт – традиція коронації англійських королів саме у Вестмінстерському абатстві сягає 1066 року і триває майже стільки, скільки проіснували Римська республіка та Імперія разом узяті. А загалом королів в Англії коронують, щонайменше, з 7-8 сторіччя нашої ери.

Фото: EPA/UPG Шанувальники королівської сім'ї займають місця на вулиці Мелл у районі Вестмінстер, що cполучає Букінгемський палац з Трафальгарською площею, де проходять усі урочисті церемонії за участю британських монархів, Лондон 4 травня 2023 р.

Загалом, згідно з останнім опитуванням компанії YouGov, монархію підтримують 58%, 26% хотіли б обирати главу уряду на прямих виборах (зараз прем'єр-міністра призначає монарх), а 16% не визначилися. Твердими прихильниками монархії є найстаріші респонденти віком більше 65 років – 78%, у категорії 50-64 роки – 67%.

Майже половина опитаних, 45%, вважають особисто Чарльза відірваним від суспільства, хоча до самої монархії ставляться в цілому прихильно. Це особливо гостро відчувається саме зараз, на тлі різкого стрибка інфляції, зростання безробіття і вартості життя. Таким чином не виключено, що найбільш урочиста подія в Об'єднаному Королівстві може бути зіпсована якимись стихійними акціями протесту чи просто демонстративними проявами суспільної байдужості.

Як відбуватиметься церемонія

Король Чарльз ІІІ буде коронований у Вестмінстерському абатстві разом з дружиною – королевою-консортом Камілою.

Урочисті події почнуться о 6 годині ранку від Букінгемського палацу до Вестмінстера, де на шляху процесії - оглядові майданчики. Допуск проводитиметься у порядку живої черги. У Гайд-парку, Грін-парку та Сейнт-Джеймському парку церемонію коронації можна буде спостерігати на встановлених телеекранах.

Фото: EPA/UPG

Біля Букінгемського палацу зі спеціальних трибун церемонію спостерігатимуть ветерани збройних сил Великобританії, медичні працівники та співробітники соціальних служб. До самого абатства короля супроводжуватимуть 200 солдатів особистої гвардії. Ще тисяча військовослужбовців вишикуються по всьому шляху процесії.

Прибуття до Вестмінстерського абатства заплановане на 11 годину ранку. Очікується, що король буде вдягнутий у військову форму, а не в бриджі і шовкові панчохи, як це робили його попередники.

В самому абатстві Чарльз III у супроводі пажів пройде до місця коронації. Пройти цей шлях у віртуальному форматі і побачити все очима короля тепер може кожен на сайті ВВС.

Церемонія коронації у всій Європі зараз практикується лише у Великобританії. Під час коронації королю вручать традиційні регалії – корону, сферу суверена і два скіпетри – з хрестом і голубом. Камілі як королеві-консорту дадуть скіпетр з хрестом та скіпетр з голубом.

Визнання та схвалення

В першу чергу, за старою традицією новий король буде представлений народу. Стоячи біля коронаційного крісла, архієпископ Кентерберійський повернеться до кожної сторони абатства (собору) і проголосить Чарльза "безсумнівним королем", попросить всіх присутніх дати клятву на вірність.

Клятва короля

Сам король, згідно з законом, має проголосити урочисту клятву, текст якої йому зачитає вже згаданий архієпископ Кентерберійський і спитає, чи обіцяє король захищати закон і Англіканську церкву. Після чого Чарльз III покладе руку на Євангеліє і дасть присягу.

Фото: pagesix.com

Очікується, що в неофіційному порядку король може додати кілька фраз щодо інших релігій, які представлені в Королівстві. Однак поки це ще не підтвердили.

Подальша процедура коронації передбачає церемонію помазання, інвеститури, коли на короля одягнуть корону короля Едуарда, і сходження на престол. Після помазання подібну процедуру пройде і королева-консорт Камілла, хоча і в простішому форматі.

Наприкінці церемонії король Чарльз і королева зійдуть з тронів і підуть в каплицю Святого Едуарда, де Чарльз зніме з себе корону Едуарда і одягне корону Британської імперії. Корону Едуарда відвезуть до Тауера, де вона зберігатиметься до коронації наступника, а сам Чарльз приєднається до процесії і повернеться в Букінгемський палац.

З 1902 року існує традиція виходу всієї королівської родини на балкон Букінгемського палацу. Поки ще невідомо, хто саме з королівської родини та з якого боку стоятиме біля короля і королеви. Після виходу на балкон почнеться 6-хвилинний авіаційний парад, який завершить пілотажна група Королівських ВПС «Червноні стріли».

Фото: PA Після коронації Королева Єлизавета та Принц Філіп на балконі Букінгемського палацу

Чорний список незапрошених

На коронацію Карла запросили майже всіх світових лідерів, тож простіше сказати, хто попав у «чорний список». Не запросили лише керівників Росії, Білорусі, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели. Для представників КНДР та Нікарагуа передбачена присутність лише на рівні старших дипломатів.

Загальна кількість гостей – близько 2000 осіб, набагато менше, ніж на коронації Єлизавети II.

Серед представників іноземних держав на коронації очікують глав Ірландії, Франції, Іспанії, Бельгії, Японії, Угорщини, Польщі, Йорданії, Брунею, Оману та Монако. На церемонії також буде присутнє все вище керівництво Євросоюзу – голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, голова Європейського парламенту Роберта Метсола та президент Європейської Ради Шарль Мішель. Президент США Джо Байден не зможе відвідати коронацію, його представлятиме дружина Джилл. Від України церемонію відвідає перша леді Олена Зеленська.

Королівська родина буде присутня на коронації та урочистих заходах майже у повному складі, включаючи скандального принца Гаррі. Хоча от його дружина, Меган Маркл, у святкуванні не братиме участі, перебуваючи у цей час з дітьми у Каліфорнії.

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Фото: Samir Hussein/WireImage

Прийнято вважати, що монарх та його родина виконують лише церемоніальну роль у Великобританії. Одначе це не так: саме вплив монархії на колишні колонії визначає міць Королівства, яке може покластися на військову потугу не лише Британії, а й інших держав Співдружності. Крім того, навіть сучасна історія Великобританії – скандальні відставки прем’єрів, проведення позачергових виборів, рішення щодо Brexit, так чи інакше були пов’язані з позицією королівської родини. Як пише видання Politico, влада в країні, звісно, належить уряду та парламенту, одначе є так звана глибинна держава – чиновницький та бюрократичний апарат, еліта якого працювала в минулому або планує працювати у майбутньому саме в палаці.

"Багато старших придворних, які обслуговують провідних членів королівської сім’ї, раніше працювали на державній службі високого рівня – і навпаки, – констатує Politico. – Візьмемо Клайва Олдертона, високопосадовця короля Чарльза III. На початку своєї кар'єри Олдертон працював дипломатом у Міністерстві закордонних справ. Потім протягом шести років він був особистим секретарем принца Чарльза. У 2012 році він повернувся в Міністерство закордонних справ як посол у Марокко, а в 2015 році він знову повернувся в королівський дім як особистий секретар Чарльза. Людина, яка передувала Олдертону на посаді особистого секретаря Чарльза, Вільям Най, є ще одним колишнім державним службовцем вищої ланки та високопосадовцем служби безпеки в центрі урядових операцій. Він залишив королівський палац, щоб працювати в іншій філії установи, як найвищий чиновник Англіканської церкви, верховним правителем якої є монарх.

Найвпливовіший посадовець країни Саймон Кейс також працював на королівську сім’ю в якості особистого секретаря принца Вільяма після тривалого перебування на державній службі. Він залишив палац у 2020 році, повернувшись на Даунінг-стріт, 10, щоб керувати офісом Джонсона, звідки його підвищили на посаду Секретаря Кабінету міністрів, глави Державної служби Великобританії пізніше того ж року".