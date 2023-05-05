Він також проведе низку зустрічей. Зокрема, будуть обговорювати збільшення санкційного тиску на Росію.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Лондона на коронацію Чарльза ІІІ.

Про це очільник уряду повідомив у Telegram.

“Починаємо працювати в Лондоні. Запланована низка зустрічей задля зміцнення відносин з одним із ключових наших союзників. Із першою леді України Оленою Зеленською візьмемо участь в офіційних заходах з нагоди коронації Його Величності Чарльза ІІІ”, – написав прем’єр-міністр.

За його словами, українська сторона розраховує на посилення всебічної підтримки країни та на збільшення санкційного тиску на Росію.

Нагадаємо, Олена Зеленська прибула на церемонію коронації Його Величності Чарльза ІІІ. Зокрема, перша леді зустрілась із дружиною прем’єр-міністра Великої Британії та відвідала Британську бібліотеку.