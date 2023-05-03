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Зеленський оприлюднив подробиці переговорів із прем'єрами Швеції, Данії та Ісландії

Серед ключових тем - оборонна підтримка і питання започаткування переговорів про вступ України до ЄС.

Зеленський оприлюднив подробиці переговорів із прем'єрами Швеції, Данії та Ісландії
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський оприлюднив подробиці переговорів із прем'єрами Швеції, Данії та Ісландії.

Про це йдеться в дописі глави держави у телеграмі.

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Із главою уряду Швеції Ульфом Крістерссоном Зеленський обговорив параметри подальшої оборонної допомоги Україні, а також питання започаткування переговорів про вступ України до Євросоюзу.

У розмові з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен йшлося про комплексну підтримку України в боротьбі з російським агресором. 

"Подякував Прем’єр-міністру Ісландії Катрін Якобсдоттір за оборонну підтримку України як на двосторонньому рівні, так і в межах НАТО, а також за вагому підтримку енергетичного сектору України", - додав Зеленський.

 Нагадаємо, 3 травня Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Гельсінкі. Він зустрівся з фінським колегою Саулі Нііністьо. Також відбулися зустрічі, зокрема, зі спікером парламенту Фінляндії Петтері Орпо та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

За підсумками саміту Україна - Північна Європа президенти України й Фінляндії та прем’єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції підписали спільну заяву.

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