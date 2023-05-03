Рада заборонить незаконне використання безпілотників

Пропонується встановити адміністративну відповідальність за порушення порядку та правил використання повітряного простору України при експлуатації безпілотного повітряного судна.

Верховна Рада України на засіданні 3 травня прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню 8185.

За законопроєкт у першому читанні проголосували 239 нардепів, передає кореспондент LB.

Проєкт акта спрямовано на підтримання громадської безпеки і порядку, захист життя і здоров’я людей, охорону державного кордону, об’єктів критичної інфраструктури, важливих державних об’єктів від загроз, що виникають у зв’язку з протиправним використанням БПС.

"Окремі положення законопроєкту передбачають розширення повноважень правоохоронних органів, що є підґрунтям для створення дієвої системи протидії загрозам учинення за допомогою БПС терористичних актів (диверсій), а також забезпечення регулювання у сфері експлуатації цивільних БПС шляхом прийняття відповідних авіаційних правил".

Проєкт акта пропонує внести зміни:

— до Повітряного кодексу України в частині визначення базової термінології безпілотної авіації, розширення повноважень окремих правоохоронних органів у сфері безпеки цивільної авіації, надання державного пріоритету з використання повітряного простору України при обороні важливих державних об’єктів, проведенні операцій з підтримання громадської безпеки і порядку та протидії правопорушенням, а також формування засад для створення системи ідентифікації цивільних БПС тощо;

— до Законів України "Про державний кордон України", "Про Службу безпеки України", "Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів", "Про Національну гвардію України", "Про Національну поліцію", "Про електронні комунікації" в частині визначення основних засад і повноважень правоохоронних органів щодо застосування БПС у правоохоронній діяльності та протидії правопорушенням з їх використанням.

Також 232 нардепи проголосували у першому читанні за Закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден.

Проєктом пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення зміни, а саме:

1) статтю 111 доповнити новими частинами шостою та сьомою, які встановлюють адміністративну відповідальність за порушення порядку та правил використання повітряного простору України при експлуатації безпілотного повітряного судна та вчинення такого правопорушення повторно протягом року

2) уповноважити районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (суддів), органи Національної поліції, Державної прикордонної служби розглядати справи про адміністративні правопорушення, накладати адміністративні стягнення за порушення порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами БПС.

Нагадаємо, сьогодні Рада розширила підстави для звільнення з військової служби. Звільнитися з військової служби буде можливо, якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.