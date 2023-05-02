Рада закликала країни ЄС та МАГАТЕ накласти санкції на "Росатом"

Верховна Рада на засіданні 2 травня прийняла Постанову про Звернення до парламентів усіх іноземних держав, Європарламенту та Міжнародного агентства з атомної енергії щодо накладення санкцій на російську корпорацію «Росатом» та запровадження заходів для зменшення співпраці з РФ у сфері ядерної енергетики.

За постанову проголосували 298 нардепів, передає кореспондент LB.

«Впродовж року ведення повномасштабної війни та вчинення воєнних злочинів Російська Федерація своїми діями в Україні, зокрема, здійснює і постійний ядерний терор… Головним виконавцем стратегії ядерних погроз з боку РФ є їх державна корпорація «Росатом». Її співробітники беруть участь в окупації ЗАЕС і на них по суті окупаційними структурами покладено контроль та управління цією АЕС», — йдеться у пояснювальній записці.

«Росатом» також забезпечує сировиною, обладнанням та технологіями російські оборонні компанії, які виробляють паливо для ракет, що обстрілюють Україну. Також РФ через «Росатом» розширює свій контроль над країнами, що закуповують в неї збагачений уран та інші товари та послуги, пов'язані з ядерною енергетикою. У 2020-му році в портфелі «Росатому» було 36 енергоблоків в рамках іноземних проєктів, а 10-річний звід проєктів та замовлень за кордоном оцінюється в 138,3 мільярда доларів США. Ці ресурси спрямовуються, зокрема, на здійснення воєнних злочинів та терор цивільного населення України.

Зважаючи на це все, в умовах повномасштабної війни з РФ, Україна має очолити адвокаційну кампанію за негайне впровадження багаторівневого санкційного механізму щодо «Росатому» для припинення їхнього ядерного терору, зменшення співпраці з ними у сфері ядерної енергетики у світі й припинення фінансування воєнних злочинів щодо наших громадян.

Постановою затверджується звернення до парламентів іноземних держав, Європейського парламенту та Міжнародного агентства з атомної енергії, у якому закликали до:

запровадження заходів для припинення співпраці з Російською Федерацією в галузі ядерної енергетики;

належної реакції на неприпустимі порушення, які вже вчинені «Росатомом» та його підлеглими на території України, через систему санкцій;

початку роботи над санкційним механізмом та його критеріями, котрі будуть застосовані надалі, якщо ядерний терор РФ посилюватиметься;

закладення основ для подальшої співпраці щодо розробки конкретних цілей, спрямованих на зменшення співпраці з РФ у сфері ядерної енергетики.

Нагадаємо, що 26 квітня, у роковини Чорнобильської катастрофи, Міністерство закордонних справ України закликало світ до введення санкцій проти російської державної корпорації “Росатом”.