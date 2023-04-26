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У роковини Чорнобильської катастрофи МЗС України закликало світ до введення санкцій проти “Росатому”

Загарбницька війна РФ проти України створила безпрецедентні загрози для радіаційної та ядерної безпеки України, Європи та світу.

У роковини Чорнобильської катастрофи МЗС України закликало світ до введення санкцій проти “Росатому”
Ілюстративне фото: Володимир Путін і глава “Росатому” Олексій Ліхачов
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 26 квітня, у роковини Чорнобильської катастрофи, Міністерство закордонних справ України закликало світ до введення санкцій проти російської державної корпорації “Росатом”

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“У роковини аварії на Чорнобильській АЕС згадуємо жахливі наслідки найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття та вшановуємо пам’ять всіх загиблих та героїв-рятувальників, які ціною власного життя та здоров’я брали участь у ліквідації наслідків аварії. Трагедія на ЧАЕС фактично викрила злочинну сутність радянського режиму, який замовчував і намагався приховати справжній масштаб і наслідки аварії”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що радянська кампанія з дезінформації та брехні призвела до численних людських жертв та поставила під загрозу життя та здоров’я мільйонів людей по всьому світу.

Завдяки консолідованим зусиллям та взаємодії з міжнародним донорським співтовариством вдалося досягти значного успіху у подоланні наслідків цієї безпрецедентної за масштабами катастрофи заради безпечного майбутнього та сталого розвитку людства.

В той же час, як повідомляється, загарбницька війна РФ проти України створила безпрецедентні загрози для радіаційної та ядерної безпеки України, Європи та світу.

“Атаки на цивільні ядерні об’єкти в Україні стали однією зі складових російської агресії. Вперше в історії людства країна-агресор вдалася до силового захоплення атомних електростанцій – Чорнобильської (ЧАЕС) та Запорізької АЕС (ЗАЕС), грубо порушуючи міжнародне право”,–- йдеться в повідомленні.

МЗС України звертає увагу, що найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція вже понад рік продовжує перебувати під окупацією та досі використовується агресором як військова база. Мілітаризація ЗАЕС, спроби її незаконного привласнення та втручання у технологічний процес, атаки та обстріли станції російськими загарбниками завдали шкоди інфраструктурі та порушили її належне функціонування. Окупанти вдаються до репресій та жорстокого поводження з українським персоналом станції, фіксуються факти викрадення і тортур.

“Світ має об’єднатися у протидії ядерному шантажу держави-терориста для відновлення фундаментальних принципів ядерної безпеки і мирного використання ядерної енергії. Злочини, що вчиняє Росія на українських мирних ядерних об’єктах та проти персоналу цих об’єктів, не можуть і не повинні залишатися без покарання. Розраховуємо на посилення міжнародного тиску з метою якнайшвидшого звільнення окупованої ЗАЕС та відновлення контролю України над усіма мирними ядерними об’єктами і матеріалом у міжнародно-визнаних кордонах нашої держави”, – також повідомили в МЗС.

Українське дипломатичне відомство закликало міжнародну спільноту до безкомпромісних і рішучих кроків, спрямованих на забезпечення політичних, економічних та правових наслідків для РФ, включаючи розширення санкцій стосовно російського сектору атомної енергетики, у т.ч. за безпосередню причетність державного концерну “Росатом” до злочинів на ЗАЕС.

Нагадаємо, минулого тижня Генштаб ЗСУ заявив про посилення ворогом психологічного та фізичного тиску на українських працівників ЗАЕС. Це пов’язано з критичною нестачею на Запорізькій АЕС кваліфікованих працівників, які готові працювати на окупантів.

Використовуючи залякування, погрози, шантаж та тортури, ворог продовжує примушувати останніх до отримання російського громадянства та підписання трудових договорів з російською державною корпорацією “Росатом”.

Раніше СБУ повідомила про підозру “директору” ЗАЕС, який від’єднав електростанцію від енергосистеми України. “Посадовець” організував роботу атомного об’єкта в інтересах Росії.

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