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Внаслідок обстрілу Миколаєва загинула людина, ще 23 дістали поранення

Росіяни вдарили по місту за допомогою "Калібрів" із Чорного моря.

Внаслідок обстрілу Миколаєва загинула людина, ще 23 дістали поранення
Фото: ОК "Південь"

У ніч на 27 квітня російські війська завдали удару по Миколаєву. В результаті ракетної атаки одна людина загинула.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Обстріл міста відбувся близько 1-ї години ночі. Було влучання в багатоповерхівку. Другий удар прийшовся на приватний житловий будинок.

В оперативному командуванні "Південь" уточнили, що російські війська вдарили по Миколаєву за допомогою "Калібрів" із Чорного моря.

Як повідомив у Telegram спікер ОК Владислав Назаров, наразі відомо про одного загиблого і 23 поранених мирних мешканців міста, серед яких одна дитина.

"Чотири ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення. Зважаючи на те, що це високоточна зброя, яка працює по координатах наведення – очевидний факт терору мирного населення. Один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежі оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій", – зазначив Назаров.

Це – перший удар по місту протягом тривалого часу. Обстріли Миколаєва зменшилися після звільнення захисниками правого берега Херсонської області. Втім ворог все ще дістає з Кінбурнської коси до декількох громад. 

Нагадаємо, за минулу добу Росія завдала семи ракетних та 39 авіаційних ударів по Україні.

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