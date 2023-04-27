Росіяни вдарили по місту за допомогою "Калібрів" із Чорного моря.

У ніч на 27 квітня російські війська завдали удару по Миколаєву. В результаті ракетної атаки одна людина загинула.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Обстріл міста відбувся близько 1-ї години ночі. Було влучання в багатоповерхівку. Другий удар прийшовся на приватний житловий будинок.

В оперативному командуванні "Південь" уточнили, що російські війська вдарили по Миколаєву за допомогою "Калібрів" із Чорного моря.

Як повідомив у Telegram спікер ОК Владислав Назаров, наразі відомо про одного загиблого і 23 поранених мирних мешканців міста, серед яких одна дитина.

"Чотири ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення. Зважаючи на те, що це високоточна зброя, яка працює по координатах наведення – очевидний факт терору мирного населення. Один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежі оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій", – зазначив Назаров.

Це – перший удар по місту протягом тривалого часу. Обстріли Миколаєва зменшилися після звільнення захисниками правого берега Херсонської області. Втім ворог все ще дістає з Кінбурнської коси до декількох громад.

Нагадаємо, за минулу добу Росія завдала семи ракетних та 39 авіаційних ударів по Україні.