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Найближчим часом Миколаївська область спатиме спокійно, - Кім

Кім закликав бізнес та будівельників повертатися у місто.

Найближчим часом Миколаївська область спатиме спокійно, - Кім
Фото: телеграм-канал Віталія Кіма

Через вихід російських військ із Херсона вірогідність атак Миколаївської області ракетами С-300 суттєво зменшилася.

Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив в ефірі телемарафону, інформує УНІАН.

Він зазначив, що суттєве зменшення небезпеки ракетних атак з цих систем відбулося через те, що російські війська відійшли не тільки за Дніпро, а й далі.

"Тому я вважаю, що найближчим часом Миколаївська область буде спати спокійно. Будемо для цього надалі працювати з партизанами та з херсонськими угрупованнями", - сказав він.

Також Кім закликав бізнес та будівельників повертатися у місто для відновлення регіону. За його словами, після деокупації території на півдні та встановлення безпечної дистанції можна говорити про відновлення роботи портів та бізнесу в регіоні.

"Після більш-менш безпечної дистанції буде порушуватися питання відновлення портів Миколаєва, тому що це важливо. Але загалом зараз я буду звертатися до всього бізнесу, до людей, щоб готувалися повертатися, розгортатися у Миколаєві, допомагати у відновленні регіону. Бо я на зараз для себе ставлю завдання - відновлення регіону", - сказав Кім.

Нагадаємо, що на території звільненої від окупантів Херсонської області сапери розпочали роботу з розмінування та відновлення водопроводу, який подавав питну воду до Миколаєва.

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