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Водопостачання в Миколаєві відновити реально, - Кім

Роботи почнуться після розмінування.

Водопостачання в Миколаєві відновити реально, - Кім
Фото: Анна Стешенко

На території звільненої від окупантів Херсонської області сапери розпочали роботу з розмінування та відновлення водопроводу, який подавав питну воду до Миколаєва.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Не сильно розікрали станцію підкачування води, яка була для забору для Миколаєва чистої води. Дві з п'яти точок, які, можливо, були підірвані, ми обстежили – вони підірвані у Мирному та Киселівці. Багато мін, багато роботи, там допомагає ДСНС з Миколаєва та додатково відправляють до нас два екіпажі з Черкас. Завтра почнемо першу точку розмінувати", – зазначив він.

Відновлювальні роботи почнуться після розмінування. На ремонт перших двох точок піде близько 15 днів.

"Далі буде видно. Проте в перспективі чиста вода у Миколаєві буде. Ми розуміємо, що це реально відновити. Засоби й сили для цього є", - зазначив Кім.

Що стосується деокупованих територій, у тому числі й Снігурівки. Там немає води, світла й зв'язку толком. 48 населених пунктів, які були під окупацією. На зараз туди доставляють гуманітарну допомогу.

"Завтра спробуємо дефектувати по електриці, післязавтра - думаю силовики встигнуть закінчити стабілізаційні заходи для того, щоб інженери змогли відновити зв'язок, телесигнал та тепло", - додав Кім.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі СБУ у Миколаєві.

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