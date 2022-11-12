Кулеба готовий поговорити з Лавровим, якщо той попросить

Територіальна цілісність не буде предметом ймовірної розмови.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба буде готовий розглянути можливість зустрічі з главою російського МЗС Сєргєєм Лавровим на полях саміту АСЕАН в Камбоджі, якщо той попросить провести таку розмову.

Про це пише Associated Press.

Водночас, Кулеба наголосив, що РФ продовжує використовувати переговори для створення "димової завіси для своєї агресії" проти нашої держави.

"Україна переможе, це лише питання часу і ціни. І так, деякі здобутки досягаються у військовому плані, але певні здобутки України будуть досягнуті дипломатичним шляхом", – зазначив глава МЗС.

Однак, за його словами, в будь-якому разі територіальна цілісність нашої держави не буде предметом ймовірної розмови з Лавровим.

Як заявив речник МЗС Олег Ніколенко, російські посадовці починають говорити про переговори щоразу, коли армія окупантів зазнає поразок. При цьому обстріли території України тривають.