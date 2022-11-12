Подоляк про звільнення Херсона: "Рускій мір помер. Його ненавидять"

Жителі Херсона радіють звільненню міста від російських окупантів та тепло зустрічають бійців Збройних сил України, а це означає, що плани Росії про так званий "рускій мір" провалилися.

Про це написав у Twitter радник керівник Офісу президента Михайло Подоляк.

Він нагадав, як херсонці зустрічали окупантів протестами в лютому.

"«Рускій мір» як експансія варварської культури, масових убивств, ненависті та брехні – помер. Його ненавидять. Просто порівняйте, як у лютому 2022 року протестами «зустрічали» російських окупантів – і як зараз зустрічають ЗСУ в Херсоні. Слова зайві. Все надто очевидно…", - написав Подоляк.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон, який був окупований росіянами з березня, повертається під контроль України. В місто заходять Збройні сили України. Всі шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем.

Вдень херсонці вийшли в центр міста з українськими прапорами. Синьо-жовтий стяг встановлено біля будівель ОДА і поліції.