Підприємець з Куп’янська відправив 10 тис. тон соняшника до РФ

Підприємець та окупанти домовились, що чоловік буде відбирати техніку у аграріїв Куп'янського району.

Директор приватного сільськогосподарського підприємства з Куп’янська на Харківщині під час окупації міста налагодив робочі зв’язки зі спецслужбою РФ, у тому числі організував вивезення понад 10 тисяч тонн соняшника до РФ.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підприємець та окупанти домовились, що чоловік буде відбирати техніку та майно у аграріїв Куп'янського району під приводом "націоналізації" на користь Російської Федерації.

"Також аграрій надав складські приміщення власного підприємства для розміщення там російських військових. Аби вони почували себе комфортно, підприємець попросив встановити свого знайомого супутникове телебачення РФ. Своїм підлеглим він наказав збирати сільськогосподарську продукцію та транспортувати її до Бєлгородської області РФ. Правоохоронці встановили, що чоловік організував вивезення до Росії понад 10 тисяч тонн соняшника. На початку вересня аграрій став на облік у так званій "податковій службі в Харківській області" та зареєстрував там власне підприємство, чим сприяв надходженню грошей до російського бюджету", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали підприємця 10 листопада у Харкові. За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору та колабораційній діяльності. Наразі підозрюваного взято під варту.

Нагадаємо, що кіберфахівці Служби безпеки викрили на Буковині інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про внутрішню обстановку в регіоні та дискредитував Сили оборони України.