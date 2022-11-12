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Білорусь образилася, що Україна укріплює кордон

У Мінську звинуватили українців у руйнуванні доріг.

Білорусь образилася, що Україна укріплює кордон
Фото: Офіс президента

Білоруські прикордонники обурюються тим, що українські військові укріплюють території, прилеглі до кордону з Білоруссю.

Про це заявив Державний прикордонний комітет Білорусі.

Білоруси повідомляють, що нібито Збройні сили не лише мінують свій кордон із країною-агресором, а й нібито "руйнують дороги" та "об'єкти інфраструктури".

Нагадаємо, що на півночі України зводять стіну на кордоні з Білоруссю, прикордонні з Росією області також укріплюють фортифікаціями.

А командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал Сергій Наєв перевірив бойову готовність та злагодженість дій підрозділів з відбиття можливого вторгнення противника з території Білорусі.

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